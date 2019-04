In fase di discussione del bilancio regionale, è stato approvato a maggioranza un mio ordine del giorno che impegna il Presidente della Giunta regionale ed il Consiglio regionale del Molise, al sostegno finanziario delle mie due già note proposte di leggi. La prima, “Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione” e, la seconda, “Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche ed attività di supporto a favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”.

E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo presidente del Movimento politico “Prima il Molise”. Non poco, ha proseguito Romagnuolo, in un’arena politica come quella dove si svolgono i Consigli regionali, dove ai veri e seri problemi che attanagliano i cittadini molisani come il lavoro, la sanità e i servizi, si preferiscono le solite bagarre di condominio. Sempre e comunque, ha concluso Romagnuolo, dalla parte del Molise e dei molisani che meritano molto, ma molto di più rispetto alle chiacchiere da bar dello sport.