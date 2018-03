“Nella lista della Lega alla Regione troveranno posto solo persone nuove, insomma facce nuove e non riciclate, perché solo in questo modo riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati del cambiamento in atto nel Molise e poter rappresentare a livello regionale, i bisogni dei cittadini che non sono pochi a cominciare dalla carenza del lavoro.

Su questa linea, apriremo le nostre porte alle persone oneste, ai giovani, a coloro che ci metteranno oltre alla mente, anche le braccia e il cuore per lottare con noi e per mandare finalmente a casa il vecchio sistema della politica locale. Nel Molise, ritengo che la Lega sia l’unico partito che può realmente arginare l’onda dei 5 stelle, e quindi, di consentire ad una nuova classe dirigente di lavorare per il bene supremo dei cittadini”. E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo ad una riunione di quadri territoriali.

A queste condizioni – ha continuato Romagnuolo – sono del parere che chiunque, ogni cittadino potrà dire “voglio esserci” e di entrare nella Lega, la casa di tutti, nel rispetto dei nostri ideali, strategie, obiettivi, passioni e massima convinzione dell’indirizzo politico di Matteo Salvini. Sono certa – ha concluso Romagnuolo – che dopo l’eccellente lavoro svolto sul territorio dai nostri militanti e dirigenti della Lega e, dopo lo straordinario successo ottenuto in termini di voti, noi della Lega siamo disponibili, lo ripeto, ad aprirci a quelle persone nuove, e soprattutto lontane dai soliti giochi politici.