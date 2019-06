“Esprimo piena soddisfazione per l’approvazione della graduatoria dei progetti che saranno finanziati, per complessivi 1,8 milioni di euro, grazie all’avviso pubblico “Turismo è Cultura” che il Presidente Donato Toma e l’Assessore Vincenzo Cotugno hanno fortemente voluto e portato a termine.

All’interno della linea d’intervento per il programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo, hanno trovato giusta collocazione e riceveranno il finanziamento anche i progetti del Comune di Larino, dell’Associazione “Doppio Diesis” di Mirabello Sannitico, dell’Associazione Kalenarte e di MoliseCinema di Casacalenda.

Le risorse investite in Cultura e Turismo con questo bando, incrementeranno notevolmente le iniziative degli Enti e delle Associazioni della nostra Regione. Sono convinto che avranno un enorme successo in termini di ritorno di visibilità e come attrazione turistica. Ogni euro investito in Cultura, ne produce almeno cinque e ne beneficia tutto il territorio. Avanti tutta! Viva il Molise”.