Il capogruppo di Forza Italia Nicola E. Romagnuolo: “Vanno rispettate le volontà espresse dal Presidente Toma nelle nuove linee programmatiche di mandato”.

Individuare una soluzione urgente per il mantenimento del punto prelievi del Laboratorio Analisi dell’ospedale “Vietri” di Larino e dei servizi attivi in una struttura d’eccellenza per l’intero territorio di riferimento evitando disagi e spostamenti all’utenza. È quanto chiede il consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia, Nico Romagnuolo, alla luce delle criticità scaturite nell’organizzazione del centro e dovute a un numero di personale non più sufficiente per consentire le prestazioni dedicate a un’area vasta e servita proprio dal presidio ospedaliero frentano.

L’esponente di maggioranza lega il suo intervento al programma di Governo della legislatura guidata dal neo presidente, Donato Toma, che evidenzia la necessità di assicurare “il diritto alla cura” per tutti i cittadini molisani cercando di salvaguardare e potenziare con efficienza le strutture esistenti con una ferma azione politico-istituzionale che possa superare anche il decreto Balduzzi riconoscendo altresì le specificità di una regione come il Molise che non può essere penalizzata da freddi numeri e logiche di contenimento della spesa.

“Nel rispetto dell’impegno assunto con gli elettori e di tutti i cittadini – ha osservato Nico Romagnuolo – noi di Forza Italia vigileremo attentamente affinché le figure preposte a gestire la sanità rispettino le volontà espresse con sensibilità e lungimiranza dal Presidente Toma. Per questo auspichiamo che presto si trovi una soluzione per garantire il servizio del punto prelievi del Laboratorio Analisi e delle attività connesse, attraverso misure oculate di gestione del personale, al fine di tutelare il ruolo e la funzione di servizio dell’ospedale di Larino che in passato ha giò subito pesanti tagli e sul quale occorre investire risorse e professionalità dando corso a una vera e propria inversione di tendenza”.