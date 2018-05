Banchetto a Campobasso in Piazza Municipio organizzato e coordinato dagli attivisti della Lega cittadina Antonio Maio ed Alessandro Caruso, che per l’occasione hanno ricevuto la gradita sorpresa di ospitare le neo Consiglieri regionali della Lega Aida Romagnuolo e Filomena Calenda.

Entrambe, si sono poi prodigate tra i cittadini per promuovere la Campagna Tesseramento della Lega riferita ovviamente all’anno in corso 2018, iniziativa questa, che tra l’altro sta suscitando un ottimo interesse tra la gente a Campobasso, Isernia e Termoli. Come partito della Lega – ha detto Romagnuolo – vogliamo ancora una volta sottolineare che il nostro impegno di Lega nel territorio e tra i cittadini, non è terminato il 22 aprile scorso con le consultazioni regionali, anzi, dimostreremo con i fatti che il nostro primario obiettivo è quello ci coinvolgere i cittadini, di stare con loro nelle strade e nelle Piazze e, tutti insieme, con me e con la collega Calenda che ringrazio, cercare di risolvere i gravosi problemi che attanagliano il Molise, la nostra martoriata Regione.

E proprio con il Consigliere Calenda – ha continuato Romagnuolo – intendiamo insieme portare avanti un progetto comune di correttezza e di lealtà verso le istituzioni ed i cittadini molisani che oggi hanno bisogno di essere sostenuti e aiutati, perchè è nostro interesse come persone e come Lega difendere e tutelare i cittadini impegnandoci a risolvere alcuni gravi problemi come l’occupazione, gli asili nido gratis per tutti, la riduzione del bollo auto, una rete stradale percorribile e decente, interventi nel campo nell’agricoltura, del sociale,del commercio, dell’artigianato, della pesca, dell’ambiente, del turismo e della sanità. Adesso – ha concluso Romagnuolo – attendiamo le deleghe che il Presidente Toma intende assegnare alla sua Giunta e, subito partire di corsa, perchè il popolo molisano non può più attendere.