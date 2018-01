Non ascoltate quello che adesso vi promettono, ma guardate quello che hanno fatto in questi anni, i danni che hanno prodotto inducendo oltre 8 mila giovani e padri di famiglia a scappare dal Molise, alle 16 mila persone molisane che hanno perso il posto di lavoro nelle varie aziende molisane.

E se gli chiedete perché hanno impoverito il Molise, vi diranno che la metropolitana leggera Matrice/Bojano era più importante. Adesso o mai più, perchè cambiare il Molise il 4 marzo si può. Mai come in questo momento è possibile far decidere ai cittadini, convincere la gente, i giovani, le donne, i disoccupati, gli arrabbiati, i rassegnati, quelle persone povere che non arrivano alla fine della prima settimana e soprattutto coloro che non vogliono andare a votare, che questa può essere la volta buona per mandare definitivamente a casa una classe politica incapace, arrogante ed inefficiente come quella del PD che, deliberatamente, ha impoverito il Molise e, nello stesso tempo, dobbiamo smascherare i falsi moralisti, i grillini, per far comprendere alla gente che sono dei furbacchioni che pensano solo alle poltrone da occupare.

La scelta dei candidati del centro-destra schierati a difendere il Molise e a rappresentare i bisogni dei cittadini, è stata una scelta di libertà, una scelta ponderata e misurata che alla fine è riuscita a schierare nel Molise un reale e concreto rinnovamento nelle persone e nei contenuti. Sia i candidati alla Camera dei Deputati e sia quelli presenti al Senato della Repubblica, rappresentano la sintesi della reale voglia di cambiamento in atto nel Molise ormai stanco di un centrosinistra che nei fatti ha impoverito l’Italia e distrutto il tessuto sociale ed economico del Molise in particolare, una squadra, suffragata anche da chi ha già maturato esperienza istituzionale nel passato.

Tutto questo, è quanto dichiarato da Aida Romagnuolo candidata alla Camera dei Deputati per il centro-destra in un primo incontro avuto con gli elettori di Termoli. Come candidata – ha continuato Romagnuolo – intendo ringraziare in primis il mio leader Matteo Salvini che mi ha fortemente e personalmente voluta nel mio collegio, e poi ringraziare i presidenti Berlusconi e Meloni per una scelta che mi vedrà ulteriormente impegnata sul territorio per spiegare ai cittadini elettori che il Molise, la nostra bellissima Regione che io amo, appartiene solo a loro essendone i veri custodi e difensori, perché sono solo loro, i cittadini, che hanno il diritto ed il dovere di cambiare la politica dell’austerità, dei sacrifici e della povertà che hanno, ripeto, distrutto il Molise per scegliere invece con noi, una politica dove al primo posto c’è il lavoro per tutti, una sanità ancora più eccellente ma servibile in tempi rapidi, gli asili nido ed il bollo auto gratis per i tutti, meno tasse e soprattutto, che venga cancellata la famigerata legge Fornero.