Si terrà a Roma presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, sabato 14 settembre 2019 alle ore 16,00 la cerimonia delle Premiazioni della III Edizione del Books for Peace 2019 organizzato dalla FUNVIC-Europa fondazione universitaria brasiliana impegnata a livello mondiale in campo sociale e culturale, componente del board mondiale di tutti i club Unesco nel mondo , dall’ANASPOL-Polizie Locali, dall’Unione Nazionale Veterani Sport-Coni Sez. Liguori in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali.

“Il Premio BOOKS for PEACE è un ringraziamento ed un riconoscimento a tutti coloro che promuovono la Cultura, la Pace, la Solidarietà, il Dialogo Interreligioso, i Diritti Umani, la tutela dell’Ambiente, contro i pregiudizi culturali quali la Violenza di Genere, il Razzismo, il Bullismo. Nell’occasione saranno premiate personalità del mondo sociale che si sono distinte in questi campi ed i vincitori del Concorso letterario.

Tra i premiati, come anticipato, ci sarà anche il professore isernino Antonio Tufano che oggi si dedica all’attività di scrittore dopo tanti anni di insegnamento negli istituti superiori della provincia di Isernia. Il prof Tufano è l’autore del libro “La Banda degli Sfigati”.

Di seguito l’intervista che ci ha rilasciato nella mattinata di oggi, venerdì 6 settembre 2019.