NAI IN EVIDENZA ANCHE IN PIEMONTE E IN CAMPANIA.

Griglia di partenza d’elite per la nostra Iolanda che ha dimostrato di meritarla pienamente chiudendo la mezza più partecipata d’Italia con il crono di 1,22,43, alla sbalorditiva media di 3,55/km che le è valsa la sedicesima posizione assoluta.

Solo cinque italiane davanti a lei, tra cui Straneo ed Incerti, in un contesto internazionale di altissimo livello, che ha visto la vittoria al femminile della Salpeter Chemitai Lonah, campionessa europea 2018 sui diecimila.

‘etiope Adola Guye primo assoluto davanti agli oltre ottomila arrivati complessivamente al traguardo tra cui, oltre Iolanda, i nostri Nicolagiovanni Di Vico e Antonio Manocchio.

Festa del Cross a Venaria Reale (Torino) – presenti con la rappresentativa molisana i nostri due allievi Marco D’Alessandro e Alessandro Visone, rispettivamente 72° e 186° all’arrivo, e il nostro Junior Luca Ciampitti con la 102^ posizione in classifica.

In Campania il quartetto Boriati, Guglielmi, Sasso, Di Palma sfida le strade di San Prisco per una diecimila all’insegna dell’amicizia e del divertimento. A tutti il caloroso ringraziamento per aver messo nella bacheca NAI una nuova entusiasmante giornata di sport.