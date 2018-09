Si terrà venerdì 14 settembre 2018, dalle ore 19.00, presso la Galleria Triphé (via delle Fosse di Castello, 2 – Roma) l’esposizione collettiva “Buono da scattare”, a cura dell’Associazione Culturale Un lembo di… La collettiva racchiude le opere finaliste e vincitrici della V edizione dell’omonimo Premio. Durante l’evento sarà presentata la VI edizione di Buono da scattare (15 settembre – 31 ottobre 2018), volto alla promozione della cultura dell’olio attraverso l’immagine fotografica, che vedrà il suo momento culminante nella Cerimonia di Premiazione il 15 novembre 2018, presso il Campidoglio.

L’intento della collettiva non è solo di promuovere la nuova edizione del Premio, quanto di sviluppare una coscienza artistica, soprattutto nelle nuove generazioni, avvicinandole alla fotografia, intesa come arte. In fondo, in fondo siamo tutti artisti. Questo è il punto di partenza e obiettivo finale della gallerista Maria Laura Perilli, titolare della Galleria Triphé: portare l’arte a chiunque, sviluppandone il senso critico ed artistico.

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento di Marcello Di Vito (Presidente dell’Assemblea Capitolina – Roma Capitale) e Sabrina Lembo (Presidente dell’Associazione Culturale Un lembo di… e ideatrice di Buono da scattare). A conclusione dell’iniziativa è prevista una degustazione dei prodotti Olio Lembo, Cantine Herero e Iura et Arma. Shooting fotografico dell’evento a cura di Annalisa Nuvelli Fotografie.

Autori delle opere esposte : Lucas Arteaga (Colombia – Supervincitore V edizione), Greta Cline (Italia – Buono da FIDAPA), Addolorata Di Cristofaro (Italia – Premio Sapori in tavola: l’olio e il cibo), Danilo Fiori (Italia – Premio Portf-OLIO), Kevin Hamilton (Giamaica – Premio Buono da scattare nel mondo), Gloria Pia Serrilli (Italia- Premio alla Creatività), Alessandro Angelini (Italia), Giuseppina Del Signore (Italia- Premio Buono da web- Categoria Open), Eugenio Estraleja (Spagna),Valente Forte (Italia), Pietro Iocca (Italia), Fabio Tusa (Italia), Sofia Viviano (Italia), Rosanna Persiani (Italia), José Ureña (Spagna). Per la categoria Giovani Fotografi: Laura Barco Rodriguez (Spagna), Nacho Botella Roldán (Spagna), Esther Camara ( Spagna) Federico Cascio (Italia), Claudia Di Ciaccio (Italia- Premio Buono da web – Categoria Giovani Fotografi), Álvaro González (Spagna), Julia Guida (Spagna), Carlos Romeo (Spagna), Fabrizio Ricci (Italia).

L’iniziativa nasce dalla collaborazione e dal patrocinio di più enti, tra cui Ambasciata di Spagna in Italia, Roma Capitale- Presidenza dell’Assemblea Capitolina, Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, Assessorato alla Cultura Regione Molise, Comune di Gaeta, Comune di Campobasso, Università degli Studi del Molise, Universidad Nacional de Colombia, Fidapa Bpw Italy sezione Roma e sezione Campobasso, Fondazione ITS DEMOS, Summit Hotel di Gaeta, Digital Camera School, Carangelo, VII Coorte di Roma, Cantine Herero, Italian Luxury ,Onartediem, Annalisa Nuvelli Fotografie, Olio Lembo.

Il concorso Buono da scattare promuove l’arte della fotografia e la tradizione dell’olio: catturare in uno scatto fotografico una sensazione, un gusto, un attimo che sa di cultura.

Per informazioni: www.unlembodi.com – www.oliolembo.com

Segreteria organizzativa: [email protected]