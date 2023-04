Ai microfoni di Radio Roma Capitale , l’Avv. Emanuela Fancelli ha palesato tutto il suo attaccamento per Roma , la sua città.

Commentando le iniziative a sostegno dell’ambiente, per la riqualificazione delle periferie, la creazione ed il recupero degli spazi verdi , l’avv Fancelli, direttore di Radio Centro Musica , ha evidenziato l’importanza di questi interventi perché tutti i cittadini hanno diritto a spazi verdi e gli sforzi delle istituzioni devono essere diretti a superare le disuguaglianze, intese come differenti possibilità di godimento delle aree verdi, tra i quartieri. “Il rispetto dell ambiente sembra un atteggiamento omissivo, invece è necessario un comportamento d’attivo che non si limiti al non sporcare o gettare rifiuti per la strada, ma che crei un ambiente salutare laddove non c’è. Io credo nelle potenzialità della mia città. Credo in Roma”

A cura di Erica Basile