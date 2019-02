Si svolta oggi a Roma, venerdì 22 febbraio, la riunione del Consiglio dell’Acre (l’Alleanza dei conservatori e riformisti europei), partito politico europeo che, da sempre promuove un’Unione europea riformata con un controllo meno centralizzato e maggiori poteri conferiti agli Stati membri. L’evento politico è stato caratterizzato da un grandissimo numero di partecipanti, tra cui, ha spiccato una folta rappresentanza politica molisana.

Acre sostiene la libertà individuale, i liberi mercati e, in generale, i valori conservatori. La riunione di oggi ha sancito l’ingresso ufficiale di Fratelli d’Italia nella grande famiglia dei “Conservatori Europei”. Giorgia Meloni ha tenuto un discorso in perfetto inglese davanti ai rappresentanti di tutti i 30 partiti che fanno parte dell’Alleanza.

Il deputato europeo della Repubblica Ceca, Jan Zahradil, presidente dell’Acre, ha dichiarato che l’Italia avrà un ruolo fondamentale per le prossime elezioni europee e il futuro dell’Europa. Inoltre, ha eloggiato la leader di FdI Meloni affermando di aver trovato la partner ideale per il nuovo percorso da intraprendere in Europa. I Conservatori Europei scommettono sul successo elettorale, sia in Italia che in Europa, per avere la forza necessaria per cambiare questa Unione per dare maggiore potere agli Stati sovrani

“Fratelli d’Italia entra nella famiglia dei sovranisti e conservatori europei, la terza in ordine di grandezza. L’obiettivo è quello di cambiare tutto nel prossimo Parlamento europeo. I conservatori saranno fondamentali per saldare un’alleanza tra popolari e populisti e costruire una nuova Unione Europea. La nostra porta è spalancata per Viktor Orban, guardiamo con grande interesse alla famiglia di Visegrad.

Penso che sia la famiglia ideale per Orban. Se il PPE dovesse espellerlo, saremo felici di averlo con noi”. Lo ha detto Giorgia Meloni a margine del congresso dell’Acre, il partito dei conservatori e sovransti europei, al quale ha aderito con Fratelli d’Italia. Come è stato detto da più parti, da oggi, parte la sfida per cambiare l’Europa e, con una vittoria alle elezioni europee, l’obiettivo può essere raggiunto.

L’intervento di Giorgia Meloni