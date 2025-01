di Redazione

Un incendio ha interessato la Piattaforma B, di Campo Rospo Mare, una delle due piattaforme petrolifere situate al largo della costa molisana. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri fortunatamente senza danni agli impianti né sversamenti di inquinanti in mare, grazie anche al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli, giunti per domare il rogo. Intanto sono in corso gli accertamenti della Capitaneria di Porto di Termoli, coordinati dal comandante Giuseppe Panico che sta raccogliendo le dichiarazioni dei lavoratori per capire le cause e la dinamica dell’incidente, anche se, secondo un primo riscontro, sarebbe da escludere come punto di origine delle fiamme il ciclo produttivo legato all’attività di estrazione di idrocarburi. Lo stesso Panico ha dichiarato che “ esiste un Piano Operativo che è stato rispettato e ha permesso di contenere le fiamme”.