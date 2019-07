Oggi, lunedì 15 luglio, alle ore 15.30, presso la sala riunioni dell’assessorato turismo e cultura (palazzo ex GIL), si terrà a Campobasso la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della manifestazione culturale “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura” organizzata dall’associazione culturale “Il Molise di Mezzo”.

Alla presentazione interverranno il direttore artistico del festival Antonio Seibusi, i sindaci dei comuni di Salcito, Pietracupa, Sant’Angelo Limosano e Trivento, e la prof.ssa Fridanna Maricchiolo dell’Università Roma Tre, partner della manifestazione. Sarà presente il Presidente della giunta regionale Donato Toma e l’Assessore regionale Vincenzo Cotugno in quanto la manifestazione rientra tra gli eventi di “Turismo è Cultura”, programma finanziato dalla Regione Molise.

Rocciamorgia si svolgerà dal 18 al 21 luglio 2019 nei comuni di Salcito, Pietracupa, Sant’Angelo Limosano e Trivento, con anteprima il 17 a Trivento con una proiezione cinematografica in collaborazione con Molise Cinema. Il tema dell’edizione 2019 è “MOVIMENTI”. Movimenti come viaggi, cammini, andate e ritorni, percorsi, migrazioni, passaggi, spostamenti. Movimenti come moti, azioni, gesti, ma anche animazioni, cambiamenti, rivoluzioni. Nei quattro giorni della manifestazione interverranno scrittori, poeti, attori, musicisti, street artist, docenti, giornalisti e amministratori pubblici.

LA MANIFESTAZIONE

“Rocciamorgia” è una manifestazione promossa dall’associazione di promozione sociale e culturale “Il Molise di Mezzo” che, per il terzo anno consecutivo, si svolgerà nei territori dei comuni di Salcito, Pietracupa, Sant’Angelo Limosano e Trivento (CB) dal 18 al 21 luglio 2019, con anteprima il 17 luglio a Trivento, durante la quale i luoghi saranno protagonisti e attrazione di momenti di espressione artistica e riflessione scientifica, politica e sociale. L’evento è patrocinato dai quattro Comuni, e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre , il Centro di Ricerca per le Aree interne e gli Appennini (ArIA) dell’Università del Molise, l’Ordine dei geologi del Molise.

Il tema dei Movimenti sarà affrontato con i diversi linguaggi dell’arte pittorica e fotografica, la letteratura, il cinema, il giornalismo, la musica, i canti, la riflessione sociale, poitica ed educativa. L’anteprima del 17 luglio a Trivento comincerà con una riflessione interattiva e comunitaria sulle diverse declinazioni semantiche del tema Movimenti e con la proiezione del film sul movimento degli Uccelli del 1968 di Silvio Montanaro.

Il 18 luglio al centro storico di Salcito, dopo l’inaugurazione della manfestazione con il direttore artistico Antonio Seibusi, sindaci e istituzioni, verrà presentata la mostra sui reportage nel mondo di Angelo Ferracuti, con fotografia di Giovanni Marrozzini, dove i Movimenti sono rappresentati dai viaggi a sfondo giornalisitco che raccontano i fenomeni sociali e pocitici nel mondo. Partirà da lì una bellissima passeggiata, altro Movimento, in mezzo alla natura, per raggiugere la morgia di Pietravalle, dove ci saranno delle apparizioni artistiche e musicali a sorpresa. La sera, nel centro storico di Salcito, il tema Movimenti sarà rppresentato musicalmente dal concerto di Giuliana De Donno e Gabriella Aiello.

Il 19 luglio a Sant’aAngelo Limosano si riprenderà a parlare di Movimenti con la presentazione del libro di Valentina Farinaccio, “Le poche cose certe”, ambientato nei viaggi in tram, con Antonio Pascale e Enzo Luongo. Il pomeriggio i Movimetni saranno azioni e riflessioni sulla felicità e benessere con Fridanna Maricchiolo e Oriana Mosca dell’Università di Roma Tre e con il racconto di Antonio Pascale su Proust e il senso della vita, ovvero, come e perché è necessario entrare nel terzo millennio con i sensi potenziati. La serata racconterà altri Movimenti con il reading teatrale di Stefano Sabelli e la musica di Giuseppe Spedino Moffa, che racconta una missione culturale in Afganistan, e con il concerto di Lara Molino “La Terra è di chi la canta”.

Il 20 luglio il Movimento si svolgerà in una passeggiata storico-naturalistica, “Sui passi di Celestino V”, in tre tappe da Sant’Angelo Limosano ore 9, dalla morgia di Pietravalle ore 10:20, dall’area attrezzata campo sportivo di Salcito ore 11:15 fino a Santa Maria Maiella a Trivento con il walkabout di Carlo Infante che insieme a Antonio Mancinella racconteranno la storia e il cammino del papa Celestino V. I Movimenti saranno ancora raccontati in un seminario pomeridiano da Antonio Pascale a Trivento “Leggere la vita. Cosa insegnano i classici”. Alle 18:30 il Movimento sarà un corteo musicale con canti e danze con i Damadakà su per la sclinata monumentale di Trivento fino a casa De Lellis, dove ancora in Movimento, ci sarà un itinerario musicale nella dimora “Le stanze della sera”, con lo stesso attore triventino Gianni De Lellis. La serata si concluederà a piazza cattedrale a Trivento con la bravissima cantautrice Flo, che ci farà ascoltare le sue bellissime canzoni che, in Movimento, hanno girato il mondo.

Il 21 luglio la manifestazione si sposterà nel bellissimo scenario della morgia di Pietracupa dove, nella mattina e nel pomeriggio, ci saranno dei momenti letterari con Claudia Fofi, autrice del libro Post post, Elvira Del Monaco Rol autrice di Armida, Aurora del Monaco, autrice di Distopia e Alessandro La Noce e con alcuni poeti da diverse parti d’Italia, accompagnati dal Cupa cupa a Pietracupa di Rino Locantore. I Movimenti saranno raccontati la mattina attraverso le storie di migrazioni di un progetto internazionale di educazione interculturale dell’Università di Roma Tre destinato alle scuole, che sono invitate a partecipare. La serata finirà con due bellissimi spettacoli musicali, uno della bravissima musicista Eduarda Iscaro, Il canto di Cincinnato, e un concerto del Go Dex Quartet di Pasquale Innarella. Durante la manifestazione saranno previste azioni di Street Art con il tema Movimenti.