di Redazione

Sabato 22 giugno alle ore 20:30 si svolgerà la celebrazione dell’insediamento della nuova amministrazione. L’appuntamento è in piazza San Domenico. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. L’invito direttamente dal nuovo Sindaco, Domenico Gonnella. Dall’esito delle ultime elezioni amministrative, la commissione elettorale ha decretato con il 53,4 % (pari a 413 voti) il nuovo sindaco di Rocchetta e Castelnuovo a Volturno proprio Domenico Gonnella a capo della lista “Guardiamo oltre”. L’altro candidato Domenico Paolo Pontarelli della lista “Idee in Movimento” ha ottenuto il 46,6% (pari a 361 voti). Alla maggioranza, pertanto, spettano 7 seggi oltre al sindaco, mentre alla minoranza 3 seggi. A tal proposito, lo stesso Sindaco Gonnella ringrazia tutti i cittadini per aver preso parte alle consultazioni e aver espresso le proprie preferenze consentendo di raggiungere il 70,04% di affluenza alle urne.

Il nuovo consiglio comunale sarà così composto:

Sindaco: Paolo Gonnella

Vicesindaco: Piera Mazzocco

Assessore: Nicola Pontarelli

Consiglieri: Manfredo Iannetta, Alfonso Paliferro, Alessandra Peri, Jessica Centracchio, Maria Lucia Pontarelli.

Minoranza: Domenico Paolo Pontarelli, Sandro Miniscalco, Mike Pontarelli.