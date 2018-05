Il Museo Internazionale delle Guerre Mondiali è lieto di ospitare la presentazione del libro ‘Io vivo nell’ombra’ del comandante Alfa. Dopo il conferimento della cittadinanza onoraria, a distanza di due anni, uno dei cinque carabinieri fondatori del GIS (Gruppo investigativo Speciale), torna nel paese in provincia di Isernia. Rocchetta a Volturno si prepara ad accogliere il suo cittadino speciale nella sala conferenze del MIGM, il 23 maggio 2018, alle ore 18:00.

Al tavolo, insieme all’autore, saranno presenti i docenti dell’Unimol, Matteo Napolitano e Giuseppe Pardini, il presidente dell’associazione 1943-1944, Duilio Vigliotti e il sindaco di Rocchetta a Volturno Teodoro Santilli, per i saluti di benvenuto. L’evento, organizzato dall’associazione storico culturale 1943-1944, sarà l’occasione per conoscere da vicino un protagonista della lotta alla criminalità organizzata degli ultimi trent’anni in Italia, attraverso le storie narrate nel suo libro. Il MIGM, inoltre, conserva la divisa del Comandante (nella foto), donata da egli stesso durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria.

Camminare nell’ombra con la morte accanto per difendere gli altri e la legge. Questa è sempre stata la linea di condotta del Comandante Alfa, uno dei cinque «soci fondatori» del Gruppo di Intervento Speciale dei carabinieri, meglio noto come Gis. Nato nel 1978, il Gis ha ben presto mostrato sul campo una straordinaria efficienza, con missioni di cui il Comandante Alfa è stato protagonista per oltre trent’anni, per poi diventare istruttore all’apice della carriera.

Ripercorrendo le tappe di un’esistenza votata al coraggio e alla segretezza più totale (anche nei confronti dei propri cari), il Comandante rievoca qui i momenti salienti di tante esperienze vissute sul campo in Italia e all’estero. Non solo gli esordi del Gis in funzione antiterroristica negli Anni di Piombo e le lunghe notti in Aspromonte durante la stagione dei sequestri, fino alla liberazione di Cesare Casella, ma anche le missioni nei vari teatri di guerra e l’addestramento della polizia irachena dopo la liberazione di Baghdad.

E poi, di nuovo in patria, la scorta a Nicolas Sarkozy durante il G8 dell’Aquila nel 2009, fino all’organizzazione del servizio di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo, a Palermo, nel 2013. Sono pagine intense, in cui il Comandante Alfa ci svela anche le durissime fasi di addestramento, le armi, le attrezzature, le tipologie d’intervento e le tattiche di una delle forze speciali più preparate del mondo.