È stata presentata, nei giorni 18 e 19 maggio, la lista civica PROGETTO COMUNE del candidato sindaco Antonio Giannini per il comune di Rocchetta a Volturno. I dieci candidati si sono succeduti nella presentazione sabato nel centro di educazione ambientale di Rocchetta e domenica in piazza Roma a Castelnuovo a Volturno. In entrambi gli incontri si è registrata un’importante presenza della cittadinanza incuriosita dalle prime uscite della lista.

A far parte della squadra di Progetto Comune molti volti nuovi e giovani alla loro prima esperienza amministrativa, affiancati da personalità di conclamata e riconosciuta esperienza.

Come spiega il candidato sindaco Antonio Giannini:

“In questi anni, a Rocchetta e a Castelnuovo, si sono perse opportunità importanti (irrigazione, scuola, centro sportivo ecc.) per rimanere al passo di altri comuni del comprensorio, al momento, più evoluti e virtuosi. Pensiamo di intervenire in maniera concreta e significativa innanzitutto sull’impalcatura organizzativa e amministrativa del nostro comune, successivamente la nostra attenzione andrà necessariamente su tematiche specifiche, diventate oggi delle vere e proprie emergenze, veri e propri punti di debolezza del nostro sistema “COMUNE” che ha bisogno di un profondo restyling. É fermo, ripiegato su se stesso e fuori da ogni contesto programmatico strutturale. Chiediamo consenso per far ripartire la macchina amministrativa! Si tratta quindi di un progetto che sviluppa una “IDEA PAESE” nella quale possiamo e dobbiamo riconoscerci in quanto a misura per viverci negli anni”.

ll rilancio dell’azione amministrativa secondo PROGETTO COMUNE non può che partire attraverso l’individuazione, l’analisi e le proposte nei seguenti settori di intervento:

-uffici e servizi;

-tributi;

-agricoltura;

-scuola;

-sociale;

-occupazione;

-promozione turistica del territorio;

-opere pubbliche.

-cultura

“La novità in assoluto è il progetto di un museo diffuso dedicato all’artista Charles Moulin – spiega il candidato sindaco -. Per valorizzare la figura del pittore metteremo in rete associazioni e studiosi e soprattutto gli abitanti di Castelnuovo, veri e legittimi proprietari delle opere. Il legame creato tra l’artista e il paese è il punto da cui partire. La nostra idea quindi è quella di creare un museo diffuso per l’artista francese. Attraverso la realizzazione di un programma ben preciso, proporremo alla popolazione l’apertura delle loro abitazioni in orari stabiliti in linea con gli impegni e la disponibilità degli stessi, per far ammirare ai turisti e ai curiosi le opere del pittore francese. Accompagnati da guide esperte e dalle associazioni. È un’idea nata dal buon senso e dalla difficoltà di reperire ed esporre in maniera permanente i quadri. Consacrare Moulin come simbolo dell’arte contemporanea della nostra terra è un dovere”.

I prossimi appuntamenti sono previsti per i giorni giovedì 23 maggio dalle ore 22 alle 24 (serata in cui sarà dato spazio ai consiglieri), e venerdì 24 maggio dalle 20 alle 22 (serata invece, dedicata al comizio del candidato sindaco Antonio Giannini), a Rocchetta, nella villa Neri, nei pressi di piazza dell’emigrante. Quest’ultimo sarà l’occasione per chiudere la campagna elettorale.

La lista PROGETTO COMUNE è composta da:

Antonio Giannini, candidato sindaco

Candidati consiglieri:

Lorenzo Albanese, Irene Barilone, Giuseppe Centracchio detto Gerardo, Giuseppe Centracchio detto Raimondo, Piero Di Silvestro, Pietro Fattore, Izzi Antonio, Piera Mazzocco, Domenico Paolo Pontarelli.