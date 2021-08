Ancora sangue e morte sulle strade molisane. Grave incidente stradale quello avvenuto questa mattina, 16 agosto, sulla strada Isernia-Venafro, all’altezza del centro commerciale I Melograni. Una moto Aprilia si è scontrata con un’auto, una Renault Scenic. Il centauro è stato immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia in condizioni disperate. Purtroppo, però, una volta giunti in ospedale l’uomo è morto a causa delle gravissime ferite riportate. Si tratta di un Carabiniere di 37 anni, M.R., da poco in servizio a Bojano.