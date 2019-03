Una giovane donna di Macchia d’Isernia è stata investita da un’auto questa sera, giovedì 7 marzo, lungo la SS 85 in territorio di Roccaravindola.

La ragazza stava attraversando la strada nei pressi del Maxi Cina. Forse per disattenzione, forse per la scarsa visibilità, il guidatore dell’auto non ha visto la sagoma della 30enne. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al ‘Veneziale’ di Isernia in codice rosso.