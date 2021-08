di Giampiero Giunti

𝐅𝐀𝐑𝐀𝐋𝐋𝐈 Christian, confermatissimo sulla panchina del Roccaravindola Calcio a 5, sarà affiancato, per il secondo anno consecutivo, da 𝐏𝐎𝐓𝐄𝐍𝐀 Stefano nel ruolo di Collaboratore Tecnico e dalla 𝑁𝑒𝑤 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐄𝐋𝐋𝐈 Tonino per la preparazione dei nostri portieri.

𝐂𝐄𝐑𝐑𝐎𝐍𝐄 Andrea si occuperà, invece, della gestione dei rapporti tra Gruppo Squadra e Società!⁣

Nella giornata di ieri è stata formalizzata l’iscrizione al campionato regionale di Calcio a 5, pertanto, il raduno è fissato per Lunedì 30 Agosto alle ore 18:45 presso il “Don Vincenzo D’Agostino” per l’inizio della stagione sportiva!

