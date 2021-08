di Giampiero Giunti

ERREÀ è Partner Tecnico del Roccaravindola Calcio a 5. 🔥 ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Dopo un lungo lavoro di ricerca, la società ha voluto puntare su un eccellenza del “Made in Italy” in Europa, riuscendo così a siglare, grazie alla collaborazione con Sport Merchandising Campobasso, una “partnership” dagli elevatissimi standard qualitativi!⁣⁣⁣⁣ Infatti ERREÀ risulta essere la prima azienda in Europa, nel settore “𝑡𝑒𝑎𝑚𝑤𝑒𝑎𝑟”, ad aver ottenuto la certificazione 𝚂𝚃𝙰𝙽𝙳𝙰𝚁𝙳 𝟷𝟶𝟶 𝚋𝚢 𝙾𝙴𝙺𝙾-𝚃𝙴𝚇®️,⁣⁣⁣⁣

Un attestato che pone limiti estremamente rigorosi in tema di sostanze nocive per la salute.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣

Il Roccaravindola Calcio a 5 non vede l’ora di mostrarvi le nuove divise “Home” e “Away” per la stagione 2021-2022!⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣

Stay Tuned

