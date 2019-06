Grande successo per l’Associazione Orizzonti del Matese di Roccamandolfi in provincia di Isernia, per la 5a edizione della storica ‘Sagra della Lumaca’.

E’ giunta trionfale al 5° anno la Sagra della Lumaca di Roccamandolfi , un appuntamento non solo gastronomico, ma anche una tradizione popolare, per festeggiare San Liberato Martire, conosciuto da tutti per le sue innumerevoli grazie. La Sagra della Lumaca di Roccamandolfi è ormai un evento consolidato, organizzato con passione e orgoglio, infatti, non è mancata l’accoglienza familiare, cordiale e brillante dei componenti dell’Associazione del piccolo paese. Sono stati serviti, secondo la tipica ricetta Roccolana, oltre un quintale di lumache e tante altre specialità per i non amanti del prelibato mollusco.

Ancora una volta Orizzonti del Matese ha saputo conquistare i palati più sopraffini , Il successo della manifestazione è stato garantito dal gustoso piatto, che diventa sempre più irresistibile ed apprezzato anche dai più giovani, insomma, per degustare il famoso piatto ce chi si è fatto anche due ore di viaggio. I visitatori che sono giunti a Roccamandolfi hanno trovato un meraviglioso panorama e, lungo i vicoli e nelle piazzette del borgo, anche i mercatini, e tanti prodotti tipici.

Insomma, a Roccamandolfi, si è vissuta una due giorni intensa, non ostante le cattive avversità metereologiche sono arrivati i pellegrini storici della Provincia di Caserta e le compagnie di Busso ed altri paesi molisani, si è esibita la bravissima banda musicale locale, e la processione di San Liberato si è svolta comunque, a chiudere la festa ci ha pensato la famosa ditta di fuochi d’artificio “I Fabbricanti di Stelle” veri maestri di effetti speciali di assoluta originalità.

L’Associazione Orizzonti del Matese ringrazia tutti e vi da appuntamento a l’anno prossimo per la 6^ Sagra della Lumaca.