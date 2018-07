Il Direttivo ed i soci dell’attivissima Associazione “Orizzonti del Matese Roccamandolfi”, in collaborazione con i numerosi Allevatori di Roccamandolfi, domenica 22 luglio p.v. organizzano “La Festa del Pastore 2018”.

Per festeggiare l’antico mestiere del “Pastore” ed il ritorno nei pascoli di alta montagna dei pastori roccolani. Una festa per adulti e bambini, una festa pastorale con mucche, pecore e capre, un riconoscimento per chi ancora oggi da un’ alto contributo all’economia del paese e della Regione.

– 09:00 quando nei recinti adiacenti arriveranno le mucche e le pecore, e si potrà assistere alle “gare di mungitura”, “tosatura” “marchiatura”,

dopo la mungitura sul posto seguirà la lavorazione artigianale del latte per ricavare il formaggio;

– 10.30 brevi interventi e dibattito sulla pastorizia e vita contadina,

– 11.30 messa celebrata all’aperto e benedizione delle mandrie;

– 12.30 degustazione di piatti tipici della montagna

– 15.30 giochi, animazioni, passeggiate a cavallo, balli e canti

Un occasione in più per non mancare.