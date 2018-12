L’Associazione “Orizzonti del Matese Roccamandolfi”, in collaborazione con il “Circolo Cacciatori del Matese Roccamandolfi”, è lieta di invitare tutti alla “IV Sagra Cinghiale a Tavola”, che si terrà sabato 15 e domenica 16 dicembre p.v., presso la sala parrocchiale di Roccamandolfi.

Domenica 16 dicembre, alle ore 16:00, incontro-dibattito “Caccia al Cinghiale”: presenza sempre più preoccupante della specie, arrivata a spingersi fino alle propaggini dei centri abitati. Non più un danno solo per l’agricoltura, ma anche un rischio per i cittadini. L’incontro si terrà presso la sala convegni Cappella S. Gaetano; Via Roma.

Programma:

Sabato 15 dicembre

Ore 12:00 apertura stand

Ore 20:00 intrattenimento musicale

Domenica 16 dicembre

Ore 12:00 apertura stand

Ore 16:00 Incontro-dibattito “Caccia al Cinghiale” presso la sala convegni Cappella S. Gaetano