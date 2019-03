Si è tenuto giovedì sera il Consiglio comunale a Roccamandolfi. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente si è passati all’approvazione del piano finanziario Tari e delle tariffe per l’anno 2019. Subito dopo l’assise civica ha provveduto ad approvare l’addizionale comunale Irpef per l’anno 2019 e le aliquote IMU e Tasi per lo stesso anno.

Dopo una breve relazione del sindaco Giacomo Lombardi sullo stato di fatto dei lavori pubblici in essere, il Consiglio ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 e programma biennale acquisto beni e servizi 2019/2020. Al sesto punto all’ordine del giorno c’è stata la comunicazione del sindaco in merito all’art. 1 comma 114 legge di bilancio n.145/2018, tramite il quale il Comune di Roccamandolfi è destinatario così come tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, di un contributo in conto capitale di euro 40.000 concesso dal Ministero dell’Interno.

Il sindaco ha illustrato gli interventi che saranno realizzati con il suddetto contributo. In seguito dopo una breve relazione del sindaco Giacomo Lombardi e del responsabile del servizio finanziario, si è passati all’approvazione del Documento Unico di programmazione Semplificato 2019/20121 e all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e di tutti i documenti allegati.

Infine il Consiglio comunale ha approvato lo schema di accordo per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del Gas naturale all’ambito di Isernia con l’individuazione della stazione appaltante nel comune di Isernia.