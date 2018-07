L’amministrazione comunale di Roccamandolfi informa la cittadinanza che dal 25 giugno al 25 luglio, sono aperte le prenotazioni per l’acquisto della legna da ardere ad uso civico. Il prezzo fissato è di £ 5,00, oltre IVA, a quintale.

La pesatura della legna avverrà mediante idonea pesa, installata su apposito spazio messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria. La stessa ditta provvederà ad effettuare il trasporto della legna acquistata presso le abitazioni degli stessi o, comunque presso il primo punto utile di scarico, verso il corrispettivo di £ 1,00 a quintale trasportato oltre IVA. Pertanto il prezzo complessivo a quintale risulterà pari ad Euro 6,00, oltre IVA(10%).

Ogni famiglia fanno sapere dalla sede comunale ha la facoltà di prenotare esclusivamente i seguenti quantitativi: 50 quintali e 80 quintali. Le prenotazioni si effettuano presso gli uffici comunali e per le stesse non si terrà conto dell’ordine cronologico con cui perverranno, ma si procederà al sorteggio per definire la graduatoria fra tutti i cittadini richiedenti.

Il sorteggio verrà espletato pubblicamente alla presenza di amministratori e ed impiegati comunali il giorno 26 luglio 2018, alle ore 10. L’amministrazione comunale ricorda che l’uso civico è destinato esclusivamente ai cittadini residenti per cui non saranno ammesse, per nessun motivo, altre richieste.