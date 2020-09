Giovedì 3 settembre la giunta comunale di Roccamandolfi guidata dal sindaco Giacomo Lombardi, ha ricevuto presso la sede comunale Antonio Ciallella, giovane promessa molisana e roccolana del lancio del disco. Antonio Ciallella è seguito brillantemente dall’allenatore boianese Gianluca Perrella che lo ha scoperto, ex atleta di ottimo livello nella specialità dei lanci.

Antonio Ciallella fino a poco tempo fa praticava solo arti marziali, ora invece da circa un anno si dedica all’atletica leggera con ottimi e inaspettati risultati. Ciallella, infatti, solo poche settimane fa, ha scagliato l’attrezzo a 43,60 metri che gli vale il record regionale e lo posiziona al quarto posto a livello nazionale.

Record ritoccato qualche giorno fa ad Isernia, con la distanza di m 44.05, classificandosi al 1° posto e realizzando il suo miglior risultato e il nuovo record regionale della categoria di appartenenza.

L’amministrazione comunale di Roccamandolfi si è voluta complimentare con Ciallella per i risultati lusinghieri fin qui ottenuti e ha voluto fare al giovane atleta un grosso in bocca al lupo per gli imminenti assoluti nazionali di Rieti.

Siamo sicuri come Amministrazione comunale che Antonio Ciallella si farà apprezzare sia a livello tecnico che agonistico per le sue performance, sia a livello personale in quanto incarna perfettamente quei valori di rispetto e di lealtà propri del mondo sportivo.