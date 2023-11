di T.A.

Detto che dopo (quasi) un terzo di stagione l’Alto Casertano guida in solitudine l’eccellenza calcistica molisana con quattro lunghezze di vantaggio sull’Isernia, sono indubbiamente da riferire le emozioni conclusive a non finire in Venafro/Agnone per la 9^ dell’eccellenza molisana. Il tutto risoltosi in piena “Zona Cesarini” a favore dei padroni di casa (3-2), dopo che gli ospiti al 94’ avevano gioito alla grande col pareggio del promettente Colato, autore nella giornata di un doppietta. Appena dopo però, ossia al 95’, l’imprevedibilità e bellezza del gioco del calcio trovava piena conferma. Subìto il pari, la squadra di De Rosa si buttava in avanti e sessanta secondi dopo, ossia al 95’, tornava di nuovo e definitivamente in vantaggio con capitan Velardi, lesto a ribattere nella porta agnonese da pochi passi. E così al precedente tripudio ospite seguiva analogo tripudio locale, col direttore di gara che fischiava qualche attimo dopo la fine delle ostilità ! Ovviamente il pubblico sugli spalti, Ultras Venafro in testa, partecipava a sua volta alla grande alle concitate fasi finali della partita, peraltro bella ed avvincente tra due squadre affrontatesi a viso aperto. In effetti era il Venafro a partire meglio e con Bianchi e D’Orta chiudeva meritatamente col doppio vantaggio la prima frazione. Ospiti però mai domi e una volta tornati in campo prendevano a macinare gioco, accorciando le distanze col valido Colato. L’Agnone continuava a spingere con decisione ed appunto al 94’ Colato si ripeteva, consentendo ai suoi di raggiungere il pari. Qui però l’incredibile ! Palla al centro, il Venafro si catapulta in avanti, arriva la palla in area e Velardi è il più lesto ad infilarla nella porta agnonese per lo scoramento degli ospiti e la soddisfazione piena dei locali ! I risultati dell’intera 9^d’andata : Alto Casertano/Boiano 3-0, Gioiese/Isernia 1-1, Campomarino/Fortore 2-2, Castel di Sangro/Ripalimosani 1-1, San Pietro/S. Campano 0-1 e Turris/Cilternina 0-0, dal che la classifica A. Casertano 27, Isernia 23, Castel di S. 16, Fortore 15, Venafro e S. Campano 14, Ripalimosani 13, Turris 12, Agnone 11, Guglionesi e Gioiese 10, Cliternina 8, San Pietro 7, Campomarino e Termoli 6 e Boiano 5. E domenica prossima si preannuncia un tiratissimo derby Isernia/Venafro, squadre divise da insanabile e storica rivalità sportiva !