L’ALTRA SEMIFINALE A. CASERTANO/GIOIESE NON DISPUTATA PER IL RECUPERO IN ECCELLENZA DELLA GIOIESE

VENAFRO : RONCONE, IANNIELLO, DEL GIUDICE, DJIGO, SABATINO, DIMICCO, FRUSCELLA, D’ORTA, BIANCHI, SORRISO, CAPONE – A DISPOS. SPINA,TORPA, DELLI CARPINI, BRUNO, DE SANCTIS, CARDARELLI, VELARDI

GUGLIONESI : DRAME, TERZANO, CECORO, SACCHETIT, LA PENNA, FALI, SIBILLA, DI TELLA, INGREDDA, MARINO E ABISSINIA – A DISPOS. D’ERCOLE, SISTO, ATTANASI, SACCHETTI, MENDOUNGA, MARASCIULLO E PIZZI

ARBITRO : FRANCESCO DI DOMENICO, ASSISTENTI VINCENZO GRIGUOLO E ANTONIO DEL BALSO

RETI : 27’ SIVILLA, 38’ DEL GIUDICE, 58’ MARINO, 76’ D’ORTA, 87’ SORRISO (RIG.)

Rocambolesca, ed avvincente sino alla fine, semifinale d’andata di Coppa Italia Molise tra Venafro e Gugliones, che i locali hanno fatto propria a pochi minuti dal termine col penalty insaccato da Sorriso. In effetti gli ospiti sono andati due volte in vantaggio, sono stati ripresi in entrambi i casi e solo a pochi spiccioli del termine si sono arresi sul penalty di Sorriso. Il match aveva avuto un inizio tutt’altro che tranquillo, che ha tanto agitato il pubblico presente. Partita subito veloce, con belle trame su entrambe i fronti. Al 27’ però il pasticciaccio di uno dei collaboratori dell’arbitro che stando dalla bandierina, ossia in posizione impossibile allo scopo, ha visto la palla oltrepassare la linea bianca della porta venafrana dando il gol al Guglionesi. I primi a restare esterrefatti sono stati proprio i giocatori ospiti, cui seguivano le vibranti e reiterate proteste di giocatori e pubblico venafrani. Niente da fare ! Decisione presa e Guglionesi in vantaggio. Il Venafro non ci stava e con Del Giudice pattava da pochi passi su crossa di Bianchi. Ripresa e le squadre spingevano per affermarsi, sino a quando Marino con un dosato pallonetto dalla distanza riportava i suoi avanti. Il Venafro però reagiva non meritando l’insuccesso e al 76’ D’Orta toccava la sfera nella porta avversaria, concludendo una bella azione dei suoi. Si arrivava così a pochi minuti dal termine, quando il direttore di gara fischiava un penalty per i locali a seguito di tocco di mano in area di un giocatore ospite. Ed anche qui tante proteste ospiti. Dopodiché andava sul dischetto Sorriso che con dosato tiro sulla destra infilava Drame ! Semifinale di ritorno Guglionesi/Venafro a gennaio, mentre A. Casertano/Gioiese hanno visto rinviare la loro prima semifinale di Coppa dato il recupero in eccellenza della Gioiese.