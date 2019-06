Poco prima di mezzogiorno, nella giornata di ieri, martedì 11 giugno, è arrivata la proclamazione di Roberto Gravina a nuovo sindaco di Campobasso da parte della Commissione elettorale centrale, presieduta dal giudice Veronica D’Agnone, e che così sancisce la vittoria al ballottaggio del candidato del MoVimento 5 Stelle sul candidato del centro destra. Ben 16139 le preferenze per Gravina contro le 7228 del candidato del centro-destra.

Emozione ma anche forte determinazione ha espresso il neo sindaco del capoluogo di regione nella sua dichiarazione rilasciata subito dopo la proclamazione.

“Dopo questo atto ufficiale le emozioni sono tante, ma anche ci sono progetti da mettere in moto in maniera celere e accurata. – ha dichiarato Gravina – Ho avuto già l’invito per essere a Roma il 13 giugno al tavolo del consiglio dei ministri per discutere di Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) e poi nell’immediato c’è la gestione del Corpus Domini, dopodiché si affronterà il discorso della giunta per essere operativi il prima possibile.”

Nel pomeriggio sono stati proclamati ufficialmente anche i nuovi consiglieri dei MoVimento 5 Stelle in comune: Giuseppe Amorosa, Valter Andreola, Pio Bartolomeo, Rosanna Coccagno, Simone Cretella, Evelina D’Alessandro, Giuseppina Di Iorio, Giovanna Falasca, Paola Felice, Sonia Gianfelice, Margherita Gravina, Antonio Guglielmi, Antonio Musto, Giuseppina Passarelli, Antonella Picone, Elena Porchetti, Luca Praitano, Lorenzo Sallustio, Nicola Simonetti, Antonio Vinciguerra.