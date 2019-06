Roberto Gravina del M5S vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Campobasso. Gravina ottiene 16.139 preferenze pari al 69,07%. Maria Domenica D’Alessandro del centro-destra ottiene 7.228 preferenze pari al 30,93%.

Nel capoluogo di regione affluenza in calo rispetto al primo turno (68,34%) , il dato delle ore 23 registra un 54,42%. Dunque, il dato politico è inequivocabile, per il centro-destra si tratta di una sconfitta pesante da non sottovalutare. Ora non resta che attendere l’assegnazione ufficiale dei seggi.