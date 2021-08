di Tonino Atella

Il Presidente Patriciello alla ricerca del nuovo DS, mentre la squadra si appresta alle prime amichevoli.

Mini rivoluzione interna nell’Us Venafro. Roberto Gravano lascia la carica di Direttore Sportivo, approdando al Mondragone con le stesse mansioni tecniche. E’ il diretto interessato che comunica la novità. “Dopo tant’anni nel Venafro al quale resto comunque assai legato -spiega il campano- ho pensato di cambiare, accettando l’incarico di Direttore Sportivo del Mondragone. Rientro nella mia regione, ma senza dimenticare e lasciare completamente il Venafro del quale sarò il consulente di mercato per individuare giocatori nuovi da accasare con la maglia del Venafro”. Perché lasciare il Venafro alla vigilia dell’inizio del nuovo campionato di eccellenza ? “Mi ha chiamato la dirigenza del Mondragone –aggiunge Gravano- ed ho ritenuto giusto accettare. Il Venafro comunque resterà sempre nel mio cuore per tutto quanto ho ricevuto dalla società di calcio in tanti anni di appartenenza. Auguro al Venafro tante fortune future”. A questo punto l’UsVenafro dovrà individuare un nuovo DS ed a tanto già sta lavorando il Presidente Nicandro Patriciello. A giorni dovrebbe aversi la comunicazione del nuovo nominativo. Intanto la squadra si appresta alle prime amichevoli della stagione. Il 18 sarà a Cassino per affrontare i laziali che militano in serie D ed il 21 parteciperà al triangolare di Sesto Campano con la squadra locale e il Matese di Piedimonte Matese (serie D).