di Redazione

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto in Molise da Alternativa popolare, 1287 voti (e circa 200 personali anche fuori regione) – dice De Angelis. Ringrazio tutte le persone che mi hanno dato fiducia, non era scontato ricevere tanti consensi con un partito nuovo e che soltanto da pochissimi mesi ha iniziato a fare campagna elettorale. Alternativa popolare alle Europee è stato presente in tutte le circoscrizioni italiane mettendo i primi tasselli per un progetto molto più ampio: le votazioni nazionali del 2028 (e le regionali in Molise). Inoltre, grazie al nostro Segretario nazionale, Stefano Bandecchi, e al nostro Presidente, Paolo Alli, nei vari comuni dove Alternativa popolare è stata presente, sono stati eletti ben 4 consiglieri comunali: a Livorno, a Foligno, a Lugnano in Teverina e a Montefranco. Sono molto grato ai vertici di Alternativa popolare perché mi hanno permesso di far parte della loro squadra e, anche se all’inizio ero preoccupato di dover far campagna elettorale in un bacino così ampio, ho rivisto e conosciuto tante persone che come noi hanno voglia di cambiamento e una visione della politica completamente diversa. Chiunque voglia aggiungersi al gruppo di Alternativa popolare e iniziare un percorso con noi in Molise può contattarmi al numero 3928495555 o scrivere ad alternativap.molise@virgilio. it grazie di cuore a tutti”