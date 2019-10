Conferenza stampa, lunedì 14 ottobre, alle ore 11,15, presso la Sala Giunta di Palazzo Vitale, per illustrare la tappa molisana del Roadshow per l’internazionalizzazione, iniziativa promossa dalla Cabina di regia per l’Italia internazionale e sostenuta dal Ministero dello Sviluppo economico.

L’evento è organizzato dall’Agenzia ICE, in collaborazione con Regione Molise, Camera di Commercio del Molise e Confartigianato Imprese Molise. All’incontro con la stampa interverranno il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e l’assessore regionale alle Attività produttive e sviluppo economico, Vincenzo Cotugno.