Si è riunita – in modalità videoconferenza- nella mattinata, presieduta dal Presidente Salvatore Micone, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari che si è confrontata sugli argomenti di maggiore urgenza e importanza da porre all’attenzione del Consiglio regionale.

La Conferenza ha innanzitutto preso atto del licenziamento con parere positivo dei documenti di bilancio e finanziari presentati dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea consiliare. Conseguentemente il Presidente Micone ha dato notizia di aver discusso dell’organizzazione pratica dei lavori della sessione di bilancio con gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza.

Tale organizzazione, ai fini dell’assicurazione della distanza sociale tra i vari Consiglieri, prevede –come accaduto anche per il Parlamento o per altre Assemblee consiliari- la presenza in Aula di un rappresentante per Gruppo consiliari (capogruppo o esponente designato), che potranno poi, per gli interventi, darsi il cambio con gli altri colleghi.

Nel corso dei lavori gli altri Consiglieri potranno seguire dalle proprie stanze di Palazzo D’Aimmo o, se ritenuto, da casa con il sistema di videoconferenza. L’area verde circostante l’edificio consiliare sarà destinata alla stampa per l’esecuzione di interviste. Micone ha anche notiziato la Conferenza che, per la migliore qualità dei collegamenti informatici, è in corso l’implementazione della rete internet per tutte le strutture istituzionali e amministrativa della sede consiliare.

Hanno preso la parola per esprimere la propria posizione positiva sull’organizzazione proposta i Capigruppo N.E. Romagnuolo, Fanelli, Greco, A. Romagnuolo, Di Lucente, il Vice Presidente del Consiglio regionale Manzo, il Sottosegretario Pallante e il Presidente della Giunta Toma.

Il Presidente Micone ha quindi informato i Capigruppo che il Consiglio svolgerà la discussione per la sessione di bilancio in tre giorni: lunedi 20, martedi 21 e mercoledi 22 aprile. Fissato quindi, per i giorni 18, 20 e 21 aprile, il termine per la presentazione di emendamenti, a seconda dei provvedimenti di cui si chiede emendazione.

Il Presidente del Consiglio regionale, inoltre, sollecitato da alcuni Capigruppo, ha evidenziato che, compatibilmente con gli impegni di tutti i componenti, la nuova riunione del Tavolo permanente per l’emergenza Covid 19 si svolgerà la prossima settimana.

Il Presidente della Giunta Donato Toma, infine, ha dato notizia dell’attività posta in essere in sede di confronto con le altre Regioni e con il Governo per la gestione dell’emergenza in corso e per la programmazione della cosiddetta fase 2.