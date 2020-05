E’ stato ritrovato nella mattinata di oggi, martedì 19 maggio, in discrete condizioni di salute, l’86enne scomparso nella sera di ieri a Pietrabbondante.

L’uomo era uscito di casa per fare una passeggiata e da quel momento si erano perse le sue tracce. Sono stati i familiari a dare l’allarme, preoccupati per la sua prolungata assenza. Sul posto è arrivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che ha avviato le ricerche. Fortunatamente, l’anziano è stato ritrovato non lontano da casa (in località Ortovecchio) e affidato alle cure dei sanitari del 118.