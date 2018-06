Il 60enne è stato ritrovato in discrete condizioni di salute in un supermercato in provincia di Rieti. Angelo Antonio Tiberio era scomparso da casa il 30 maggio 2018, si era allontanato con la sua auto, una Citroen C4 “Aircross” bianca.

Aveva con sé i documenti e le chiavi di casa, ma non il cellulare. Niente bancomat né carte di credito. L’uomo era scomparso da quasi due settimane. Erano state effettuate verifiche anche nei porti, negli aeroporti e sulle autostrade, ma dell’uomo e della sua auto nessuna traccia. La scomparsa di Angelo Antonio Tiberio era finita su “Chi l’ha visto?”.