Storia a lieto fine per Rosa Buonanno, l’82enne scomparsa a Vastogirardi giovedì scorso. E’ stato ritrovata, nel primo pomeriggio di oggi, sana e salva in una zona impervia del paese. Le ricerche sono state condotte dai Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e unità cinofili. La donna è apparsa in stato confusionale e con una leggera ipotermia. E’ stata trasportata presso l’ospedale di Agnone per tutte le cure del caso.