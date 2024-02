di Redazione

Un video teaser annuncia la nuova edizione della rassegna di cinema, arte e musica indipendente, che riparte più forte, “come onde del mare siamo riemersi”

Come le onde del mare, che vanno e vengono, da basse diventano alte, così si

prepara a portare freschezza e vivacità la prossima estate la quarta edizione dell’Alta Marea Festival nel Borgo Antico di Termoli: un nuovo video teaser annuncia il ritorno della rassegna di cinema, musica e arte dal 29 luglio al 2 agosto. Ideato e dal regista Antonio De Gregorio, direttore artistico, il festival punta a valorizzare i giovani e il territorio molisano.

“Siamo tornati” recita il video, visibile sui canali social ufficiali del festival, mentre vola sopra le vie e le piazze della città molisana, che si riempirà ancora di colori e musica, di giorno e di notte, con i film indipendenti protagonisti sullo schermo e tanti ospiti ancora da annunciare. Dal ventre dell’onda, che attira verso il basso, fino alla sua cresta, forza ed energia che spinge in alto: la stessa forza ed energia della squadra del festival che con grinta lavora ogni giorno per veicolare la cultura. L’associazione culturale Alta Marea ritorna con un nuovo direttivo composto dallo stesso Antonio De Gregorio con Nicola Marzoli, Valentina Salierno e Chiara Tuttolani. Saranno presto annunciate tutte le novità e gli ospiti speciali della prossima edizione, compreso l’evento con il pianoforte sulla spiaggia che anticiperà il festival.