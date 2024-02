di Redazione

Già da tempo l’ACEM-ANCE Molise ha rappresentato il problema dei ritardi nel trasferimento delle risorse ai Comuni per la realizzazione delle opere e degli interventi finanziati dal PNRR.

La problematica a distanza di mesi ancora non ha trovato soluzione e sta creando una situazione di criticità enorme per i Comuni che non hanno risorse proprie da anticipare e per le imprese, molte delle quali hanno avviato i cantieri e sostenuto costi notevoli e dopo un primo acconto non hanno ricevuto i pagamenti maturati.

Questa situazione rischia di cagionare forti rallentamenti nella messa a terra degli interventi e di determinare persino il fermo dei lavori da parte di molte imprese. A ciò si aggiungano le difficoltà nel caricare i dati sul portale, la sovrapposizione di regimi normativi e le lungaggini burocratiche, gli intoppi autorizzativi e tutto questo a livello nazionale secondo le stime dell’Osservatorio ANCE tiene al palo ben 9 miliardi di cantieri. Sul tema l’ACEM-ANCE Molise ha inviato questa mattina una nota ai Parlamentari Molisani invitandoli ad un confronto costruttivo per individuare le giuste sinergie utili a risolvere insieme i problemi riscontrati.

“Siamo molto preoccupati per come sta evolvendo la situazione – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – occorre accelerare l’attuazione del programma e riteniamo necessario un confronto a stretto giro con la delegazione dei Parlamentari molisani per trovare congiuntamente le necessarie soluzioni”.