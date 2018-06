Nella mattinata di ieri, lunedì 19 giugno, una delegazione dell’ACEM formata dal Presidente Corrado Di Niro, dal Vice Presidente Carmine Abiuso e dal direttore Gino Di Renzo ha incontrato l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise Vincenzo Niro.

Si è trattato di un primo incontro per discutere delle problematiche del settore edile e per istituzionalizzare un percorso condiviso di confronti periodici circa il quale l’Assessore Niro ha manifestato la più totale disponibilità ed apertura, sul comune presupposto che il coinvolgimento diretto dell’Associazione è essenziale per affrontare con la giusta determinazione le questioni di pertinenza della categoria.

In particolare, già durante l’incontro odierno, la delegazione dell’ACEM ha sottolineato il momento difficilissimo attraversato dalle imprese soprattutto per i ritardi nei pagamenti, evidenziando che ciò potrebbe portare anche ad un blocco dei cantieri, per cui è stato richiesto all’Assessore Niro di sburocratizzare al massimo le procedure dei lavori pubblici e soprattutto di appaltare nuove opere solo se vi è la presenza reale di fondi in cassa.