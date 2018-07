Una buona notizia per tutte quelle aziende, soprattutto nel Mezzogiorno, che devono fare i conti non solo con la crisi e un fisco sempre più opprimente, ma anche con i pesanti ritardi dei pagamenti da parte della Pa. Grazie a Forza Italia, infatti, nel 2018 un’impresa o un libero professionista in credito con la Pubblica amministrazione potrà compensare con le tasse da pagare.

Il via libera all’emendamento, presentato dall’onorevole azzurro Simone Baldelli, è arrivato dalle commissioni Finanza e Lavoro della Camera. C’è ancora tanto da fare, perché il ‘decreto Dignità’ del governo mortifica lo sviluppo e va profondamente modificato, ma questo primo e importante risultato arriva grazie all’impegno di FI e all’opposizione costruttiva e concreta messa in campo dai suoi parlamentari.