Risultato importante per i Comuni a seguito del provvedimento emanato dal Governo in Agosto, questi i principale risultati ottenuti:

– 1.220 mld per i Comuni e 450 ml per Province e Città metropolitane

– 300 ml per i Comuni per perdite imposta di soggiorno

– 400 ml per TPL

– 85,95 ml per 2020 per imu immobili turismo e spettacolo

– 42,5 ml per estensione tosap/cosap sino a dicembre

– 200 ml per fondo rotativo enti in riequilibrio

Sono 2.698,45 milioni di euro per spesa corrente nel nuovo decreto. Ci sono anche risorse importanti per investimenti. Abbiamo avuto più di quello che ci serve ma non lo diremo.