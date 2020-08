L’assessorato regionale all’Agricoltura rende noto che è stato pubblicato sul sito della Regione e sul portale ufficiale del Psr l’Avviso pubblico per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Molise (campagna vitivinicola 2020-2021).

La presentazione delle domande di aiuto, che può avvenire esclusivamente per via telematica, scade il prossimo 30 agosto. Si tratta senza dubbio di una misura importante che contribuisce ad incrementare la qualità di un prodotto, il vino molisano appunto, che negli anni ha conquistato nuove fette di mercato e viene apprezzato sia in Italia che all’estero.

L’obiettivo finale è aiutare il settore ad essere sempre più produttivo e competitivo. Al Molise, per il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è stato assegnato dal ministero in totale un importo superiore a un milione di euro. Tutte le info e i dettagli sono consultabili sull’Avviso.