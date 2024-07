di T.A.

LA BRUTTISSIMA E PREOCCUPANTE “PRIMA VOLTA” DI VENAFRO: LA RISSA IN PIENO CENTRO CON CALCI, PUGNI E BOTTE. PROTAGONISTI ALCUNI FORESTIERI, MA L’ACCADUTO RESTA ASSOLUTAMENTE INQUIETANTE.

Una “prima volta” di segno totalmente negativo per la città ed alla quale Venafro e i venafrani avrebbero volentieri fatto a meno di assistere! Trattasi del bruttissimo episodio di violenza dell’altro giorno in pieno centro a Venafro, esattamente lungo la trafficatissima e centrale Colonia Giulia, ossia sotto gli occhi di tanti. Un gruppo di uomini, forestieri di età diverse, hanno dato vita ad una rissa in piena regola, con pugni, calci ed altro, con grida di dolore di uno dei protagonisti, malmenato in piena regola e finito dolorante a terra. Il tutto sotto gli occhi esterrefatti dei viaggiatori di passaggio e di venafrani presenti in zona in quel momento. Rissa protrattasi qualche minuto con diversi autori e sulle cui cause stanno cercando di far luce le forze dell’ordine avvertite dell’accaduto, una volta acquisiti i filmati dell’episodio ed individuati e sentiti i diretti artefici del fattaccio. L’evento ha allarmato gli stessi esponenti delle istituzioni pubbliche locali che col Sindaco Ricci hanno stigmatizzato l’episodio, rimarcando la storica compostezza socio/civile della città, aperta a tutti ma nel rispetto delle regole e delle leggi. Si seguiranno gli eventuali sviluppi del bruttissimo episodio.