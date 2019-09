Gravissimo episodio di violenza nella notte appena trascorsa in piazzetta Ruffini a Termoli. Un uomo di 49 anni è stato pestato a sangue nel corso di una rissa scoppiata in pieno centro quando tutti i locali e bar erano già chiusi. Il 49enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Termoli. Ha riportato ferite e fratture multiple. Ancora da chiarire i motivi che hanno scatenato la brutale aggressione, sulla vicenda sta indagando la Polizia.