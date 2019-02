L’Assessorato Comunale alle Attività Produttive condivide l’iniziativa promossa dalla Diocesi di Termoli – Larino che vede la straordinaria presenza in Città di Giuseppe Savino, fondatore della piattaforma VA’ZAPP, il giorno primo marzo 2019, alle ore 19.00, in piazza Duomo.

Data l’importanza della rilevante testimonianza esperienziale dell’autore, si invita tutta la cittadinanza, in particolar modo i giovani che intendono “inventarsi” un lavoro, a non perdere questa occasione di confronto con una persona di grande talento. Per l’occasione, la serata sarà allietata anche da un evento musicale a cura della D. L. M. Asterband

“Siamo le persone che incontriamo” Testimonianza di Giuseppe Savino a Larino, presso la Biblioteca Diocesana in piazza Duomo, 1 marzo ore 19,00. Prosegue il percorso di Dottrina Sociale per giovani, amministratori e attori di sviluppo locale, intitolato #rischiolalibertà. Nella serata del 01 marzo sarà ospite d’eccezione Giuseppe Savino che ci racconterà la sua esperienza. Giuseppe è un sognatore appassionato della propria terra, ma soprattutto ha capito che il cammino per realizzare il proprio sogno è fatto di incontri con persone con cui fare esperienze incredibili: “ci sono persone significative” dice Giuseppe, “grazie a questi incontri ho potuto coltivare e far crescere il sogno che avevo nel cuore”.

Convinto che la vita non può essere spesa realizzando il sogno di qualcun altro, sceglie di lasciare tutto ciò che non lo rende felice, compreso il posto fisso tanto auspicato dai suoi genitori, mettendo in gioco la propria libertà, e la strada verso la realizzazione del suo sogno si apre al punto che non solo lo realizza, ma ciò che accade va oltre le attese! Così nasce VàZapp, un’idea innovativa nel campo dell’agricoltura, la prima hub rurale in Puglia che unisce agricoltura e cultura, permettendo a 20 giovani di rimanere nella loro terra e mettere in gioco il proprio talento lavorativo.