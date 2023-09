di T.A.

UN VIDEO TV SUL MOLISE CHE ESISTE

FA RIDERE, MA ANCHE RIFLETTERE …

In tv, è risaputo e logico per accontentare a 360°, ci sono trasmissioni “serie” ed altre “leggere”. Nel primo caso ci si impegna su tematiche di vasta portata ed interesse sociale con personaggi preparati e di cultura in studio o via rete per dire, discutere ed approfondire. Nell’altro caso si va sull’effimero, su argomenti ed argomentazioni appunto “leggeri”, con gente che fa ridere e che propone questioni che inducono al sorriso. E la nostra bistrattata regione puntualmente è stata trattata con una trasmissione di tale specie, ossia leggera, che si può vedere ed ascoltare nel video allegato. Si è riproposto nella circostanza il solito ritornello -già ormai è come una canzone …- del Molise che esiste (o non esiste), ma non già parlando di storia, personaggi di peso, arte, cultura, attività, iniziative sociali e cose simili, bensì si accennando a qualche aspetto particolare e positivo di vita in Molise (tipo la disponibilità di parcheggi, l’aria pulita e la mancanza di code al supermercato ect) ma anche di piatti tipici della cucina popolare, contadina e montanara molisana, sottolineandone taluni nella loro dicitura, non esaltandone però componenti e maestria nel prepararli, bensì evidenziandone il nome per indurre al sorriso ! Già, è questo e forse soprattutto questo il Molise che esiste, secondo taluni signori della tv ! No, egregi signori, vi sbagliate di grosso e di brutto ! Siffatta vostra errata concezione/impostazione -è lapalissiano, evidentissimo – scaturisce dal fatto che di sicuro non siete mai stati in Molise per parlare coi suoi giovani, incontrare gli imprenditori del posto, accertare i progressi della collettività e vedere la ricchezza ambientale del suo territorio sano, salubre e pulito ! Ed allora, mentre s’invita tutti a venire FINALMENTE nel MOLISE CHE ESISTE E RESISTE, buona visione col video tv ”leggero” ed al tirar delle somme gradevole, perché una bella e franca risata fa sempre bene alla salute e come tale va presa e gustata ! Dopodiché il Molise sta qui ad aspettare chi sa apprezzarlo !