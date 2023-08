di T.A.

DA RIMBOSCARE ANCHE “LE TRE TORRI” LA CUI BELLISSIMA PINETA DA ANNI RISULTA BRUCIATA E NON PIU’ RICREATA

L’INVITO DEL VENAFRANO PER IL RIMBOSCHIMENTO DI M. SANTA CROCE DOPO IL DEVASTANTE INCENDIO

Da un venafrano attento alle tematiche ambientali, Ivano Pascarella, perviene il contributo che di seguito ospitiamo. Trattasi dell’invito a che si proceda all’immediato rimboschimento di M. Santa Croce a Venafro, appena devastato dal terribile incendio che ha bruciato ogni cosa, mettendo in ginocchio l’altura ed arrecando possibili pericoli futuri stante il venir meno di alberi, pini ect. su tali pendii montani, col pericolo che le prossime piogge invernali possano far precipitare a valle terra, pietre, massi ect. Il contributo di Pascarella : “A seguito del disastro ambientale –attacca il giovane- causato dal rovinoso incendio dei giorni scorsi e approfittando dell’arrivo dell’autunno, credo si potrebbero organizzare delle giornate finalizzate al rimboschimento della nostra montagna. Il Comune in dialogo con qualche ente potrebbe reperire piantine di conifere, coinvolgendo tutta la popolazione alla loro piantumazione. Sarebbe una giornata fantastica dedicata all’aggregazione e alla cura del nostro ambiente. Di certo io sarò il primo volontario !”. Sempre in tema di pendii collinari da rimboscare, si ricorda il datato incendio/distruzione della bellissima pineta delle”Tre Torri”, lungo la provinciale che dalla frazione Ceppagna di Venafro porta in territorio casertano e viceversa. Andò distrutta ed arsa interamente anni addietro, si pensava venisse ricreata nel Breve data la sua necessità, ma niente è più avvenuto, lasciando pericolosamente spogli quei pendii. Finalmente sì interverrà lungo le “Tre Torri” ? Se lo chiedono i residenti e quanti sono soliti servirsi dell’arteria per fare sport o per gli spostamenti quotidiani .