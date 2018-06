di Domenico Pio Abiuso

Continua, l’ammodernamento dell’arredamento cittadino, da parte della Residenza Municipale di Gambatesa.

Dopo gli interventi di aggiornamento quali: piantumazione vari fiori in villa comunale e nello spazio antistante la statua della Madonnina in Piazza Riccardo ed eliminazione del parapetto con ampliamento dello spazio verde pubblico nel suddetto piazzale, risistemazione fondo ed impianto d’irrigazione del giardino comunale, ordinamento del lastricato della villa comunale, rinnovamento in chiave turistica degli spazi dedicati all’affissione, l’installazione di vasi di fiori lungo Via Eustacchio; l’amministrazione comunale con decreto giuntale del 21 giugno 2018, ha disposto i lavori di restauro dei marciapiedi di Piazza Vittorio Emanuele III e Viale Vittorio Veneto, per un’ importo totale 45.021,86 euro.

Un altro tassello che si va ad aggiungere l’attività di abbellimento del paese, messa in atto da una compagine municipale particolarmente sensibile all’ornamento civico, come d’altronde ogni settore che un’entità cittadina deve amministrare.