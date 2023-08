di T.A.

SI CONCLUDE L’ERA DEI BUS SOSTITUTIVI ? SI VEDRA’ …

DAL 4 SETTEMBRE RIPRISTINATE LE CORSE DI TRENITALIA SULLA TRATTA CAMPOBASSO/ROMA E RITORNO CON LE CONSUETE FERMATE A ISERNIA, ROCCARAVINDOLA E VENAFRO

Una gran bella notizia, sempre che avvenga nella realtà dei fatti dopo tanto attendere, tante lungaggini, tante disillusioni e tanti datati problemi per i viaggiatori molisani su rotaia. Ad informare della novità è Trenitalia, dal che l’affidabilità dell’informazione. Eccola, secondo quanto riportato dai media molisani : a decorrere dal prossimo lunedì 4 settembre saranno ripristinate le normali corse di Trenitalia sulla tratta Campobasso/Roma e ritorno con le solite fermate in entrambi i sensi di marcia a Isernia, Roccaravindola e Venafro. Quindi i suggerimenti : si consiglia sempre di verificare l’ufficialità degli orari sul sito di Trenitalia dalla prossima settimana. Su tuttotrasportimolise.it si provvederà gradualmente all’inserimento delle suddette variazioni e delle conseguenti coincidenze da e per le più importanti città del Molise. Al riguardo un interrogativo di tanti, in particolare dei venafrani da anni alle prese con soste e transiti degli enormi bus sostitutivi dei treni sulle anguste arterie cittadine interne, esattamente da piazza Falcone & Borsellino e sino alla Colonia Giulia, passando per la stretta Via Volturno, oltretutto puntualmente con auto in sosta : col ripristino dei collegamenti su rotaia Campobasso/Roma, termineranno finalmente quelli coi bus sostitutivi da e per Venafro ? I venafrani se lo augurano di vero cuore ! Altrettanto, ovviamente, i viaggiatori su treno, da anni esposti a disagi quotidiani di assoluto rilievo !